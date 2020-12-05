Güntekin Onay: Yetenek, güç ve kolektif oyun

Bireylerin performansının ötesinde kollektif olarak harika bir uyum içerisinde görünen Beşiktaş, son 3 maçta 3 güçlü rakibini 10 gol atarak yendi ve 9 puanı aldı. Oynadığı güçlü futbolla da hedefini belli etti.

Beşiktaş, bu maç öncesinde, tuhaf bir şekilde kalesinde fazla pozisyon vermemesine rağmen ligin en çok gol yiyen takımıydı. Dün de pozisyon vermediler. Emniyetli oynadılar ve gol yemediler.

Reklam

Pozisyon vermeden oynamaya devam eder ve bireysel hataları minimize ederse Aboubakar, Ghezzal ve Atiba gibi oyuncularıyla yarıta kuvvetli bir aday olacaktır.

Güntekin Onay’ın yazısı