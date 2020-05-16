Güntekin Onay: Takımlar bir ay tesislerde kampa alınmalı

Tek bir çıkış yolu gözüküyor ve açıkçası bunun dışında başka bir çözüm yolu göremiyorum. TFF ve Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bir protokol ile yol haritası çizilmeli ve burada temel kaide ‘izolasyon’ olmalı.

Futbolcu, teknik adam, antrenör, masör, doktor, malzemeci, aşçı vb. kulüp bünyesinde çalışan kim varsa hepsine test uyguladıktan sonra katı bir karantina uygulamasıyla, virüs vakası görülmeyen 35-40 kişilik bir kafile dış dünyaya kapılarını tamamen kapatıp izole bir şekilde 1 ay tesislerde kampa alınmalı.

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Güntekin Onay’ın yazısı