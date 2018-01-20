Güntay Şimşek: Pegasus uçuruma nasıl gitti?

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Şimdilik kaza kırım raporu açıklanana kadar gündeme gelen her iddia bir tahmin ve ihtimal olacaktır ama ortada somut veriler de yok değil.

Pegasus’un Boeing 737’si, online uçuş takip sitesi RadarBox’tan elde edilen verilere göre 143 knot (yaklaşık 265 km/saat) hızla teker koyuyor ve pistte ölçülebilen son hızın 110 knot (204 km/saat) olduğu görülüyor. Uçağın inişte pist mesafesi içinde durmasını sağlayan en önemli sistem, tekerlek frenleridir. Ancak ıslak, buzlu ve karla kaplı pistlerde tekerlek frenlerinin verimi düşüyor. Trabzon’daki olay esnasında da yağmur sebebiyle pist oldukça kaygan durumda. Lastik ve pist yüzeyi arasındaki sürtünme azaldığı için, uçağın tekerlek frenleriyle durabilmesi yetmiyor, Trabzon Havalimanı’nın 2640 metre uzunluğundaki pistinde diğer sistemlerin de devreye girmesi gerekiyor.

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Türkiye artık denizleri doldurup havalimanı yapan bir ülke, ama Trabzon Havalimanı pistinin Pegasus uçağı kazasında da görüldüğü üzere güvenlik alanı yok!

Güntay Şimşek’in yazısı