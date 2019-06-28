Guns N’ Roses’ın eski davulcusu Steven Adler kendini bıçakladı

Resmi rezerv varlıkları mayısta bir önceki aya göre yüzde 3.1 artarak 95.6 milyar dolar olurken, Merkez Bankası’nın (MB) vadeli swap işlemleri mayısta 19.4 milyar dolara yükseldi. Bunun 14.9 milyar doları bir ay vadeli.