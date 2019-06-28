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Yaramazlara biraz batar!

Guns N’ Roses’ın eski davulcusu Steven Adler kendini bıçakladı

Dünyaca ünlü Amerikalı grup Guns N’ Roses’ın 54 yaşındaki yıldız davulcusu Steven Adler’in kendini bıçakladığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

The Sun’da yer alan habere göre 18.30 sularında Adler’in Los Angeles’taki evinden acil servis hattı aranıp birinin kendini bıçakladığı söylendi.

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Polis ve sağlık çalışanları Adler’in karın bölgesinde bıçak yaraları olduğunu belirledi.

Hayati bir tehlikesi bulunmayan Adler en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olaya başka kimsenin dahil olmadığını aktardı.

Adler Amerikalı hard rock grubu Guns N’ Roses’da 1985-1990 yıllarında baterist olarak görev almıştı.

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