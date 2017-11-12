‘Günlük kiralık’ evlere operasyon: 35 gözaltı, 42 konut mühürlendi

İstanbul polisi günlük kiralandığını tespit edilen 42 lüks rezidans dairesine gece baskını düzenlenip mühürlendi. 35 şüpheli gözaltına alındı.

Kayıtsız olarak günlük kiralanan daireler, terörden fuhuş ve uyuşturucuya kadar çok sayıda suç çeşidinin işlenmesi için uygun ortam sağladığı gerekçesiyle güvenlik birimlerinin gözetimi altında.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, önceden fiziki takip sonucu belirlenen günübirlik kiralanmış 42 lüks rezidans dairesine gece 21.00’den itibaren fuhuş operasyonu düzenledi. Özel Harekat Polisleri, ‘akrep’ diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla çevrede önlem aldı

Evlere mühür sahiplerine para cezası

Polis bazı dairelere polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Dairelerde arama yapılırken, bazı dairelerin pencerelerinden aşağıya eşyalar atıldı. Polisler eşyaları tek tek inceleyerek suç unsuru aradı. Operasyonda, 20’si de yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden ikisi, uyuşturucu ticaretinden işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Toplamda bir ruhsatsız silah ve yaklaşık bir kg uyuşturucu madde de ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyrukluların sınırdışı işlemi başlatıldı, daireler mühürlendi.

Ev sahiplerine ayrıca 10 bin 383 lira para cezası kesilecek.