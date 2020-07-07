Günlük hayat etkinlikleri için beş kademeli Covid-19 risk rehberi

ABD’li alanında uzman üç doktor günlük hayatımızın parçası olan basit ve rutin işlerin Covid-19 açısından ne kadar risk taşıdığını anlatan bir grafik hazırladı.

Fotoğraf: Reuters/@acilkoronamekan

Barack Obama hükümetinde danışman olarak görev almış, Pensilvanya Üniversitesi’nden tanınmış doktor Ezekiel Emanuel, Arizona Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Saskia Popescu ve George Washington Üniversitesi’nde Dr. James P. Phillips ‘Covid-19 Risk Rehberi’nde imzası olan isimler.

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Dört temel faktör

Hayatın hemen her alanında ‘normale’ dönülen bugünlerde market alışverişi, taksiye binmek, restoranda yemek yemek gibi günlük hayatın parçası olan hareketlerin taşıdığı risk dört temel faktöre göre hesaplandı: Kapalı mekanlar, etkileşim süresi, kalabalıklar, güçlü nefes.

Beş risk grubu

Fotoğraf: Acil Korona Mekanları/@acilkoronamekan

Açık havda yürüyüş, piknik, market siparişini teslim almak gibi etkinlikler düşük risk grubunda yer alırken, dış mekanda yapılan tenis gibi mesafeli sporlar, market ve perakende alışverişi düşük-orta risk grubunda.

Orta risk grubunda yer alan etkinliklerse şöyle: Açık alanı bulunan restoranda yemek yemek, taksiye binmek, acil servise veya dişçiye gitmek, müze gezmek.

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Kapalı alanlarda yemek yemek, kuaför, berber ve güzellik salonlarına gitmek, ofiste çalışmak ve spor salonuna gitmek yüksek-orta risk grubundaki aktiviteler.

En yükse risk grubunda yer alan etkinlikler ise şöyle: Temaslı sporlar, gece kulüpleri ve barlar, ev partileri, havayolu ve tplu taşımayla seyahat, konser, tiyatro ve sinema izlemek, ibadet yerlerini ziyaret, maç izlemek.

Tek bir doğru yanıt olmadığının altını çizen doktorlar, riskleri bilmenin ve ne kadar riski göze almak istediğinizin önemli olduğunu belirtti.