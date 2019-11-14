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Yaramazlara biraz batar!

Günlerdir ‘tampon bölge’de bekleyen IŞİD’li ABD’ye gönderiliyor

 Türkiye’nin sınırdışı ettiği, Yunanistan’ın kabul etmediği IŞİD militanının ABD’ye gönderilmesi için işlemlere başlandığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye’de yakalanan 39 yaşındaki Ürdün uyruklu ABD vatandaşı Muhammad Darwis Bassam, 11 Kasım’da Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan sınırdışı edilmişti.

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Yunanistan’ın ülkeye kabul etmediği IŞİD’li tampon bölgede bekleyişini sürdürürken, İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık, IŞİD’linin isteği üzerine Yunanista’a sınırdışı edildiğini, ancak kabul edilmediğini belirterek şu bilgileri verdi: “ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmüştü. İki liderin Bassam hakkında konuşup konuşmadığı bilinmiyor.

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Tampon bölgede kaldı: Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD’liyi Yunanistan almadı

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ABD’li senatörlerden Erdoğan’a: Türkiye’nin Rusya yanında olmasını istemiyoruz

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Erdoğan: Trump’a mektubunu iade ederken Şahin hakkındaki CIA belgesini de verdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’de gönderdiği, ‘diplomatik nezaket kurallarını aşan’ mektubu kendisine tekrar verdiğini belirtti. Erdoğan ayrıca YPG komutanı ‘Mazlum Kobani’ adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin’in ‘terörist’ olduğuna ilişkin CIA belgesini de Trump’a ilettiğini söyledi.

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