Günlerdir ‘tampon bölge’de bekleyen IŞİD’li ABD’ye gönderiliyor

Türkiye’nin sınırdışı ettiği, Yunanistan’ın kabul etmediği IŞİD militanının ABD’ye gönderilmesi için işlemlere başlandığı açıklandı.
Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye’de yakalanan 39 yaşındaki Ürdün uyruklu ABD vatandaşı Muhammad Darwis Bassam, 11 Kasım’da Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan sınırdışı edilmişti.
Yunanistan’ın ülkeye kabul etmediği IŞİD’li tampon bölgede bekleyişini sürdürürken, İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.
Bakanlık, IŞİD’linin isteği üzerine Yunanista’a sınırdışı edildiğini, ancak kabul edilmediğini belirterek şu bilgileri verdi: “ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmüştü. İki liderin Bassam hakkında konuşup konuşmadığı bilinmiyor.