Günlerdir ‘tampon bölge’de bekleyen IŞİD’li ABD’ye gönderiliyor

ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oval ofisteki salonda, Lindsey Graham başta olmak üzere ABD Kongresi’nden senatörlerle bir araya geldi. Türkiye’nin Rusya ile birlikte hareket etmemesini, Erdoğan’a bizzat ileten senatörler, IŞİD’e karşı savaşta müttefikleri olan Kürtlere karşı tutumun da değişmesini, bu şekilde daha çok ticaret yapma imkanının bulunacağını ifade ederek, istedi.