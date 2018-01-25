Günlerdir aranan adam: Aileme küstüm, saklandığım samanlıktan arama çalışmalarını izledim

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde dört günden bu yana kayıp olan 48 yaşındaki Y.T, evdekilere küstüğü için samanlıkta saklandığını söyledi.

Mudurnu Çavuşlarçiftliği köyünde oturan evli ve dört çocuk babası Y.T., geçen cumartesi günü kayboldu. Ailesiyle tartışmasının ardından ortadan kaybolan Y.T.’yi merak eden yakınları, jandarmaya durumu bildirdi.

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Çevrede aranan adam bulunamadı.

Dün sabah köyde çeşmeden su içerken görülen Y.T., ailesiyle tartıştığını, ailesine küsmesi nedeniyle dört gün boyunca komşularının samanlığında saklandığını, arama çalışmalarını samanlığın penceresinden izlediğini söyledi.