Günler kala: Yeni ‘Narcos’ sezonundan ikinci fragman

1993 yılında girdiği silahlı çatışmada öldürülen Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı ve etrafında gelişen olayları konu edinen ‘Narcos’un üçüncü sezonundan ikinci fragman yayınlandı.
Dizinin üçüncü sezonu 1 Eylül 2017’de başlayacak. Bir Netflix geleneği olarak ‘Narcos’un tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.
Dizinin ikinci sezonu hapisten firar eden Escobar’ın Kolombiya güvenlik güçlerinden kaçışını ve karşı koyma çabasını anlatıyordu.
‘Narcos’un üçüncü sezonunda ise Escobar’ın yerine Kolombiyalı uyuşturucu baronu Gilberto Rodriguez-Orejuela’nın hayatına odaklanılacak.
Dizide Damian Alcazar tarafından canlandırılan Rodriguez-Orejuela, Cali Karteli’nin başındaki baron olarak biliniyor.
‘Narcos’un üçüncü sezonundan ikinci fragman şöyle: