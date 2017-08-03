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Günler kala: Yeni ‘Narcos’ sezonundan ikinci fragman

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1993 yılında girdiği silahlı çatışmada öldürülen Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı ve etrafında gelişen olayları konu edinen ‘Narcos’un üçüncü sezonundan ikinci fragman yayınlandı.

Dizinin üçüncü sezonu 1 Eylül 2017’de başlayacak. Bir Netflix geleneği olarak ‘Narcos’un tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.

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Dizinin ikinci sezonu hapisten firar eden Escobar’ın Kolombiya güvenlik güçlerinden kaçışını ve karşı koyma çabasını anlatıyordu.

‘Narcos’un üçüncü sezonunda ise Escobar’ın yerine Kolombiyalı uyuşturucu baronu Gilberto Rodriguez-Orejuela’nın hayatına odaklanılacak.

Dizide Damian Alcazar tarafından canlandırılan Rodriguez-Orejuela, Cali Karteli’nin başındaki baron olarak biliniyor.

‘Narcos’un üçüncü sezonundan ikinci fragman şöyle:

1 Eylül’de geliyor: Yeni ‘Narcos’ sezonundan ilk fragman

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