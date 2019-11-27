Güngören’de tekstil atölyesinde yangın: Biri ağır, beş yaralı

İstanbul’un Güngören ilçesinde üç katlı bir binanın en üst katında bulunan yaklaşık bin metrekarelik alandaki tekstil atölyesinde çıkan yangında biri ağır beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Yangın, Gençosman Mahallesi’nde 02:30 sıralarında çıktı. Yangın sırasında işyerinde bulunan bazı yabancı uyruklu çalışanlar panikle aşağı atlarken bazıları da dumandan etkilendi.

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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık üç saatlik yaptığı çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

