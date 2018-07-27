Güngör Uras: Yüzde 15 ekmek zammı enflasyonu yaklaşık 0.3 puan artıracak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatlarında kilogram başına, 5.75 TL’yi geçmeyecek şekilde, yüzde 15 civarında artış olacağını açıkladı.

Yüzde 15 ekmek zammı enflasyonu yaklaşık 0.3 puan artıracak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun aylık enflasyon hesabında, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarının toplam ağırlığı %23.03’tür. Toplam 23.03’ün 0.37 puanı undan, 2.01’i ekmekten gelir.

TÜİK’in 2003 yılı = 100 fiyat endeksi tablosuna göre 2017 Eylül ayında buğday unu fiyat endeksi 3.14, ekmek 4.02. Eylülden Haziran 2018’e kadar unda endeks 3.16, ekmekte 4.50 oldu. TÜİK’in fiyat belirlemelerine göre, un ve ekmek fiyatında son 9 ayda önemli bir değişiklik yok. Ancak fırıncılar ekmek fiyatını belirlerken, un ve diğer girdi fiyatlarının tamamını değerlendiriyorlar.

Güngör Uras’ın yazısı