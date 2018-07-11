Güngör Uras: Tıkanıklık büyük ölçüde siyasi nedenlere dayanıyor

Türkiye’nin ekonomi patronu için, öncelikli konular, enflasyon, yüksek faiz, yüksek döviz kuru olarak görülüyor ama bütün bunların arkasında ekonominin darboğazda olması var.

Ekonomi için darboğaz sorunu, cari açığın büyüklüğü ve cari açığın finansmanı konusundaki güçlüklerdir.

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Ekonominin kaptanı Sayın Erdoğan’ın, Türkiye’ye finans imkânı sağlayan ülkelerle Türkiye arasındaki sert rüzgârları dindirecek, yumuşatacak politikalara öncelik vermesi, ekonominin patronunun işini de kolaylaştıracaktır.

Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacı dünya piyasalarında yüzen gezen dövizlere göre çok düşük miktarda. Türkiye, borçlarının anapara ve faizini zamanında ödemeyi aksatmayan bir ülke. Tıkanıklık büyük ölçüde siyasi nedenlere dayanıyor.

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Güngör Uras’ın yazısı