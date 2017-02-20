Güngör Uras: Son üç yılda boş mağaza sayısı yüzde 15 oranında arttı

İstanbul’da yerli yabancı ziyaretçilerin en yoğun olduğu, İstanbul’un en ilgi çeken caddesi olan İstiklal Caddesi, yaşanan güvenlik endişesinden etkilendi.

Yaya trafiğinde yüzde 12 gerileme oldu. 32 mağaza çıktı ama, gene de yıl içinde 24 mağaza giriş yaptı. Çıkanların 5’i uluslararası marka, 12’si yeme – içme markası.

…İstanbul’da hafta içi ve hafta sonu insan trafiğinin diğerlerine göre az olduğu alışveriş caddesi Nişantaşı’nda, İstiklal Caddesi ile Bağdat Caddesi’nden daha fazla 380 mağaza var.

Nişantaşı çevresinde yaşayan nüfusun 710 bin olması ve de caddenin merkezi konumu nedeniyle uluslararası markalar ve lüks markalar bu caddede yoğunlaşmış durumda. 64 uluslararası markanın mağazası var. Toplam mağazaların 75’i lüks olarak adlandırılan ürünleri satıyor. 2016 yılında Nişantaşı’nda 49 mağaza boşaldı. Bunların 11’i uluslararası markaya ait mağaza idi. Buna karşı 39 mağaza kiralandı.

Bağdat Caddesi’nde 332 mağaza var. Bunların 48’i uluslararası markanın mağazası. 35 mağaza lüks marka ürün satıyor. Bağdat Caddesi’nin hafta içi insan trafiği 33 bin. Hafta sonunda 56 bine yükseliyor. 2016 yılında yolcu trafiği yüzde 7 azaldı.

43 mağaza boşaldı. Bunların 11’inde uluslararası markalar satılıyordu. Yıl içinde 42 mağaza kiralandı.

Genel bir değerleme ile son 3 yılda uluslararası markalara ait mağaza sayısı 173’den 140’a geriledi. Boş mağaza sayısı yüzde 15 oranında arttı.

Güngör Uras’ın yazısı