Güngör Uras: Dolar fiyatı ne olur?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Yurt dışında dolar fiyatı fazla inip çıkmadığına göre, bizde dolar fiyatı; (1) Türkiye’nin iç ve dış politika yaklaşımlarına, (2) Yurt dışından dolar girişinin az veya çok oluşuna, (3) Enflasyonun durumuna, (4) Halkımızın dolar talebine bağlı olarak değişecektir.

Merkez Bankası’nın yönlendirici tedbirleri önemli ama Merkez Bankası, dolar satarak veya TL’sini kısarak uzun süre dolar fiyatını aşağıda tutma imkânına sahip değil.

Reklam

Türkiye’nin doğu sınırlarındaki sıcak çatışmalar ve terör sorunu döviz girişlerini olumsuz etkiliyordu ama etki sınırlıydı. Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkilerindeki bozulma döviz girişlerini büyük ölçüde etkiler hale geldi. İşte bu yüzden, Türkiye gene kırılgan 5’li ülkeler listesine girdi. Hem de bu defa listenin başında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde AB ve ABD ile ilişkilerdeki gerginliğin azaltılması, sadece dolar fiyatında istikrara yol açmayacak, ekonomide de tüketicinin, üreticinin, perakendecinin ve yatırımcının önlerini görerek ekonomiyi canlandırmalarına imkân verecek.

Güngör Uras’ın yazısı