Güngör Uras: Cari açığı küçültmenin tek yolu tüketimi sınırlamak

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Biz çok yatırım yapıyoruz da cari açık büyüyor kandırmacısından kurtulmak zorundayız. Biz çok yatırım yaptığımızdan değil, ürettiğimizden çok tükettiğimizden cari açık veriyoruz.

2017’de üretimimiz 100. Yatırım ve tüketimimiz 105.4 olacak. Biz yıllardır % 3 – 5 dolayında büyümek için 100 milli gelirin 20 – 25’ini yatırıma yönlendiriyoruz. Kalan 75 – 80’ini tüketecek yerde 80 – 85’ini tüketiyoruz. Böylece tüketim ve yatırım toplamı 105’e ulaşıyor. Milli gelirin % 5 dolayında üzerine çıkıyor.

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İşte tüketim ve yatırım toplamı olarak ürettiğimizden fazla yaptığımız harcamayı karşılamak için dışarıdan borçlanıyoruz. Bu fazla harcama “Cari Açık” oluşturuyor.

Harcamanın anası tüketim. Danası yatırım. Harcamayı artıran yatırım değil tüketim. Gerçekçi olalım. Cari açığı küçültmenin tek yolu tüketimi sınırlamak. Bu tüketim yapısı ile, bu üretim yapısı ile cari açık sorunu devam eder. Cari açık kendiliğinden küçülemez.

Güngör Uras’ın yazısı