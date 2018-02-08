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Yaramazlara biraz batar!

Güngör Uras: AKP sosyal güvenlik politikasıyla oyunun düşmesini engelliyor

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Bütün sosyal güvenlik desteklerinin kaynağı bütçe. Bütçenin kaynağı vergi gelirleri. AKP, parti olarak cebinden ona buna para dağıtmıyor ama bütçeyi kullanmayı biliyor. Eskilerde “sosyal devlet” kavramı önemsenirdi. Avrupa bütçenin büyük bölümünü sosyal harcamaya yönlendirilirdi. Şimdilerde Avrupa, kişi başı gelirin artınca sosyal harcamalara ayırılan payı küçülttü.

Bizim gibi kişi başı gelirin düşük olduğu, enflasyonun ve işsizliğin halkı üzdüğü ülkelerde sosyal yardımlar çok, hem de çok önem taşıyor. Hele hele insanlar kanaatkarsa, azla da mutlu olmayı becerebiliyorlarsa sosyal yardımlar iktidarlara alkış, bağlılık ve oy getiriyor.

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AKP bunu gördüğü, bildiği için, sosyal güvenlik politikasıyla oy topluyor. Oyunun düşmesini engelliyor.

Güngör Uras’ın yazısı 

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