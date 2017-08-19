Güngör Mengi: TSK’da şu anda kaç FETÖ’cü var, Akar sayıyı biliyor mu?

15 Haziran 2017’de Eski Hava Kuvvetleri Askeri Savcısı Ahmet Zeki Üçok “FETÖ halen çok güçlü, TSK’da hala 50 bin FETÖ mensubu var, uygun koşullarda darbe yapabilirler” demiş.

Merak edilmez mi; “FETÖ’cüler devlet kurumlarından büyük ölçüde temizlendi” açıklanmaları yapılırken TSK’da 50 bin FETÖ’cü hala nasıl barınabiliyor?

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…Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise, 2004 MGK’sındaki rapora, Balyoz sürecinde askerlerin detaylarıyla ve hatta isimler vererek yaptığı bilgilendirmelere rağmen “Kimse bu cemaatin darbeye cüret edeceğini tahmin edemedi” demişti.

Oysa ÇYDD’nin kurucusu rahmetli Türkan Saylan, daha 1999 yılında TV’de “Gülenciler’in devleti kuşattığını, asker, polis, vali, öğretmen olarak yayıldığını ve çok vahim bir durum olduğunu” anlatmış.

Onun gördüğünü, devletin, MİT’in görememesi ve Akar’ın 15 Temmuz’a kadar tahmin edememesi nasıl değerlendirilmeli?

TSK’da şu anda kaç FETÖ’cü var, Akar da sayıyı biliyor mu acaba?

Güngör Mengi’nin yazısı