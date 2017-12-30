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Yaramazlara biraz batar!

Güngör Mengi: Sorunu, AYM’nin KHK’lar konusunda görüş bildirmesi çözecektir

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Burada en önemli noktalardan biri Anayasa Mahkemesi’nin “2016’dan sonra KHK’ları denetlemeyeceğini” açıklamış olmasıdır.

Daha önce de hatırlattığım gibi, bu görev Anayasa Mahkemesine “Anayasa tarafından” verilmiştir, o nedenle -Anayasayı korumak ve en öncelikli olarak kendisi uymak durumunda olan- Anayasa Mahkemesi görevini yapmıyor durumundadır.

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(…)

AYM ve Anayasa hukukçuları dışında her görüş seslendirilebilir ancak “hukuksal doğruyu ve geçmişte olanlar ve gelecekte olabilecekler bağlantısını” en iyi yargı mensupları bilirler.

Sorunu Anayasa Mahkemesi’nin en kısa zamanda bu çok önemli KHK’lar konusunda görüş bildirmesi çözecektir, beklenen budur!

Güngör Mengi’nin yazısı

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