Güngör Mengi: Son pişmanlık fayda etmeyecek, gelecek kuşaklar bizi affetmeyecek

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İstanbul’da çeşitli projeler için Kuzey Ormanları’ndan 3 milyona yakın ağaç kesildi, koca ormanlar düşüncesizce yok edildi.

Sanayi tesisi yapmak için, oksijen deposu ve gelir kaynağı olan “zeytinliklerimizin” kesilmesi halkın tepkisiyle şimdilik önlendi ama Sanayi Bakanı “vazgeçtiğimizi sanmayın” açıklaması yaptı.

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Taş yığınları dikmek için tek bir park, tek bir yeşil alan bırakmayıp “Türk halkının dokunulmazı” olan Anıtkabir’deki yeşil alanları bile kazırsak, dünyanın 3’üncü büyük Flamingo üreme alanı ve 319 bitki türünün yaşam alanı olan Gediz Deltası’ndan “otoban geçirmeye” kalkarsak, kısacası doğayı ellerimizle ve umursamazca yok edersek sonunda kabak bunları yapanların da başına patlayabilir.

Bu yaz Bodrum, Antalya, Manavgat, İzmir, Çanakkale, Kaş’ta orman yangınları günlerce bitmedi, binlerce ağaç kül oldu. Ormanların yok olmasının nelere mal olacağını her vatandaş, özellikle “kararları veren” hükümet dikkatle incelemelidir.

Son pişmanlık fayda etmeyecek, gelecek kuşaklar da bizi affetmeyecek unutmayalım!

Güngör Mengi’nin yazısı