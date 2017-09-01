Güngör Mengi: ‘Her şey düzelecek, bunlar geçecek’ demek zor görünüyor

“Devlete güven duyma” açısından baktığımızda, yargısından, ordusuna, polisinden Meclis’ine kadar birçok konuda sorun var. Henüz “başkanlık sistemi”ne tam geçiş bile başlamamış olmasına rağmen parlamento devre dışında, Meclis’te alınması gereken tüm kararlar Cumhurbaşkanı KHK’ları ile alınıyor.

Yargı, tek parti ve tek lider tarafından atanan HSK ile ne yazık ki güven sarsacak bir düzenleme içinde. Orduda, Emniyet’te, yargıda hala FETÖ temizlenmiş değil.

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Şiddet olayları had safhaya çıkmış vaziyette. Ne kadar uğraşsak da “her şey düzelecek, bunlar geçecek” demek zor görünüyor.

Kaldı ki, konuştuğunuz ilk vatandaş size aynı duyguları hemen aktarmaya başlıyor.

Güngör Mengi’nin yazısı