Güngör Mengi: Akar’ın susması çok garip değil mi? 

26 Ağustos’ta Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Aslan’ın 1071’de, 1000 yıla yakın zaman önce Bizans’a karşı kazandığı Malazgirt Zaferi kutlandı.

Bu zaferin yıldönümünde Yunanlılar “Türkiye’ye ait olan ve el koydukları adalardan birine Bizans bayrağı çektikleri bir fotoğrafı” Yunan ordusunun internet sitesinde yayınladılar.

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Bayrağın yanında da Yunan askerleri ellerinde silahlarla poz vermişti.

Bu olaydan önce Yunanistan Genelkurmay Başkanı’nın adalarımızda dolaştığı, hatta “askeri gözetleme istasyonu” kurduğu ve Türkiye’nin Ege’deki faaliyetlerini Atina’ya rapor ettiği haberleri sık sık verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı “Türk Genelkurmay Başkanı isteseydi de Kardak’a çıkamazdı” dedi.

Türk Dışişleri Bakanı bu küstahlığı “Görevi çıkmak olsaydı çıkardı” diye cevapladı. Oysa şimdi Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos adalarımızda Yunan ve Bizans bayrakları altında dolaşıyor.

Bu konuda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ve Başbakan Binali Yıldırım’ın bu son olayla ilgili olarak da hiç konuşmaması, sanki çok önemli değilmiş veya “kabul edilebilirmiş” gibi susması çok garip değil mi?

Güngör Mengi’nin yazısı