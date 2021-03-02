Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan’da bir yolcu uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğünü belirtti.

Reklam

Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getirdi.

Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kuol, can kaybı sayısının henüz net olarak bilinmediğini vurguladı.

Yerel medyada, kazada 10 yolcu ve iki pilotun hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.