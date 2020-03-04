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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore’nin milli içkisi soju üreticileri ‘corona’yla mücadele için tonlarca etanol bağışladı

Güney Kore’nin milli içkisi sojunun üreticileri ülkede giderek yayılan corona virüsüyle mücadele için elini taşın altına koydu.

Fotoğraf: Reuters

Damıtımevleri, salgın nedeniyle artan talebe yetişemeyen dezenfektan üreticilerinin kullanması için soju yapımında kullanılan etanol bağışında bulundu.

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Soju yüzde 17-20 arası alkol içeren, geleneksel olarak pirinçle yapılan bir içki türü. Şimdilerde yapımında daha çok patates kullanılan içki hem Güney Koreliler arasında çok popüler hem de ülkeye giden turistlerin mutlaka denediği bir içki.

Daesun damıtımevi artan talep nedeniyle yetersiz kalan dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere 32 ton etanol bağışladığın açıkladı. Bağışlanan etanol özellikle Busan ve salgının başladığı Daegu şehirlerini dezenfekte etmek için kullanılacak. Şirket gerekirse 50 ton etanol daha bağışlayabileceğini duyurdu.

Güney Kore’de şimdiye kadar corona virüsünden 29 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı.

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