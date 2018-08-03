Güney Kore’nin gündemi: Gizli kamera pornosu

Güney Kore’de çok sayıda kadın bir umumi tuvalete girdiğinde ilk olarak kamera ya da bir gözetleme deliği olup olmadığını kontrol ediyor. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü ülke gizli kamera salgınının etkisi altında.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gizli kameralar kadınların -ve bazen erkeklerin- tuvalette, hatta mağazaların, spor salonlarının ve havuzların soyunma kabinlerinde soyunurken görüntülerini çekiyor. Daha sonra bu videolar porno sitelerine konuluyor.

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Seul’deki aktivistler, bunun önüne geçilmesi için daha çok şey yapılmazsa farklı ülkelere yayılacağı ve durdurmanın zorlaşacağı uyarısında bulunuyor.

Her yıl polise 6 binden fazla casus kamera pornosu şikayeti yapılıyor ve kurbanların yüzde 80’inden fazlası kadın. Yüzlercesinin de başlarına geleni ihbar etmediğinden kaygı duyuluyor. Bazılarının görüntüleriyse, dost sandıkları erkekler tarafından çekiliyor.

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BBC’nin konuştuğu ‘Kim’ adlı kadın bir restoran masasının altında görüntülerinin çekildiğini söylüyor. Bir tanıdığı eteğinin altından görüntülerini çekmiş. Ne yaptığını fark edince telefonunu elinden almış ve telefonda başka görüntülerini ve erkeklerin bu görüntüler üzerinde yaptığı yorumları görmüş.

‘Kim’, “Sohbet odasını ilk gördüğümde öylesine şoke oldum ki beynim durdu ve ağlamaya başladım” diyor. Polise gitmiş, ancak durumu ihbar etmek kendini daha da kötü hissetirmiş: “Diğerleri ne der diye düşündüm. Polis memuru çok açık giydiğimi düşünür mü? Ucuz olduğumu düşünür mü? Karakolda yalnız hissettim. Sanki bütün erkekler bana bir parça etmişim, cinsel objeymişim gibi bakıyor diye düşündüm. Korktum. Kimseye söyleyemedim. Suçlanmaktan korkuyordum. Ailemden, arkadaşlarımdan ve etrafımdaki bana bu erkeklerin baktığı gibi bakacak gibi bakacak insanlardan korktum.”

‘Kim’in görüntülerini çeken erkek hiçbir ceza almamış.