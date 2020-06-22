Güney Koreli yetkili: İkinci dalgayı yaşıyoruz

‘Corona’yla mücadelede başarılı ülkeler arasında gösterilen, vaka sayısında 30 Nisan’da ‘0’ı gören ve övgü alan Güney Kore’de, ikinci dalga yaşanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Direktörü Jung Eun-kyeong, ilk dalganın nisana kadar sürdüğünü, vaka sayısı şimdilik az da olsa ikinci dalganın başladığını açıkladı. Jung, başkent Seul’deki gece kulüplerinden kaykanlananlar başta olmak üzere mayıs ayından beri konan yeni tanıların ikinci dalganın başladığı anlamına geldiğini söyledi.

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KCDC’de görevli bilim insanları, şimdiye kadar ülkedeki ilk dalganın henüz bitmediğini, dolayısıyla yeni vakaların ikinci dalga yaşandığı anlamına gelmediği görüşünü savunuyordu.

Bugün açıklanan verilere göre son 24 saatte 17 kişiye Covid-19 tanısı kondu. Bu sabah, Daejeon kentinde müze, kütüphane ve diğer kamusal alanlarda kalabalık grupların bir araya gelmesi yasaklandı. Seul’ün belediye başkanı ise önümüzdeki üç gün içinde vaka sayısı ortalama 30’un üzerine çıkarsa kısıtlamaların geri gelebileceğini açıkladı.

İlk vakanın 20 Ocak’ta kayda geçtiği ülkede 280 kişi Covid-19’a yenik düştü; 12 bin 438 kişiye tanı kondu. Tedavisi süren 1277 kişi var.