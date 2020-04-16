Güney Koreli uzmanlar ‘corona’nın nüksetme ihtimalini araştırıyor: Üstüne basılan yay gibi

Güney Kore’de uzmanlar neden giderek artan sayıda insanın corona virüsü tedavisi görüp taburcu olmalarına rağmen test sonuçlarının pozitif çıktığını araştırıyor.

Fotoğraf: Reuters

Uzmanlar yeniden bulaşma, nüksetme ve uyumsuz veya bozuk test ihtimallerini değerlendiriyor.

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Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) bugün itibariyle bu şekilde 141 vaka görüldüğünü bildirdi.

Yeniden bulaşma ya da nüksetme ihtimali

Yeniden bulaşma toplumsal bağışıklık açısından en çok endişe verici durumu temsil ediyor. Ancak KCDC ve diğer uzmanlar bu durumu pek olası görmüyor. KCDC nüksteme ya da virüsün yeniden aktifleşmesi ihtimali üzerinde daha çok duruyor.

Uzmanlar virüsün tamamen yok olmak yerine bir süreliğine ya da hastanın bağışıklık sistemi herhangi bir sebeple zayıf düşene kadar bir çeşit uyku haline geçmesinin hastalığın nüksettiği anlamına gelebileceğini söylüyor.

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Reuters’a konuşan Kore Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden virolog Kim Jeong-ki hastalığın nüksetmesini, üstüne bastırılan bir yayın bir anda eski haline gelmesine benzetti.

Kim, “Yay baskı uyguladığınız zaman küçülür, bastırmayı bıraktığınızda ise eski haline döner” dedi.

Hastalığın nüksetmesi, yeniden bulaşma kadar endişe verici olmasa da hastalıkla mücadelede yeni sorunların ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Test uygulamasındaki sorunlar

Güney Kore’de 48 saat içinde test sonucu iki kere negatif çıkan hastalar iyileşmiş kabul ediliyor. Ülkede vakaların tespitinde kullanılan RT-PCR test kitleri uzmanlar tarafından tutarlı bulunsa da az sayıda hastada yanlış ya da tutarsız sonuçlar verebiliyor. Kim, RT-PCR testlerin yüzde 95 doğru sonuç verdiğine dikkat çekerek, “Yani testlerin yüzde 2 ila yüzde 5’i yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuç verebilir” dedi.

Uzmanlar bazen virüsün tespitinde kullanılan izlerin test kiti tarafından tespit edilemeyecek kadar düşük düzeyde olabileceğini ifade ediyor.

Bir diğer ihtimal ise testlerin zarar vermeyecek kadar düşük düzeydeki izleri pozitif olarak yorumluyor olabilmesi. Bu durumda sağlıklı bireylere uygulanan testler pozitif sonuç verebilir.

Gachon Üniversitesi’nden profesör Eom Joong-sik testlerde yaşanabilecek bir diğer sıkıntının da örneklerin hastalardan uygun şekilde alınmamasından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Ülkede toplam 10 bin civarı vaka görülürken, 229 kişi ‘corona’dan hayatını kaybetti. Geçen günlerde ‘corona’yı atlatan 116 vakada virüsün yeniden aktive olduğu belirtilmişti.