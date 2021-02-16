Güney Koreli istihbaratçılar: Kuzey Kore, Pfizer’in aşı teknolojisini çalmaya çalıştı

Güney Koreli istihbaratçılar, Kuzey Kore’nin, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’den Covid-19 aşısında kullanılan teknolojiyi çalmaya çalıştığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Güney Kore Haber Ajansı Yonhap’ın haberine göre İstihbarat Dairesi’nden yetkililer, milletvekillerine konuyla ilgili brifing verdi. Brifingde, şirketin sisteminin Kuzey Koreli hackerlar tarafından hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

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Ancak herhangi bir veri, bilginin çalınıp çalınmadığı netlik kazanmadı.

BBC ise Pfizer yönetimine yöneltilen sorulara henüz yanıt almadıklarını duyurdu.

Geçen yıl ocak ayında, virüs ilk olarak Çin’de görüldükten kısa süre sonra sınırlarını kapayan Kuzey Kore’de vaka bildirilmedi.

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Kuzey Kore, Britanya’daki Oxford Üniversitesi ile Britanya-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısından 2 milyon satın aldı.

Geçen yıl kasım ayında, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Pfizer’in de aralarında bulunduğu, sağlık alanında hizmet veren en az dokuz şirketin Kuzey Kore ve Rusya’daki devlet destekli kurum ve gruplar tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, Kuzey Kore’deki, ‘Zinc’ ve ‘Cerium’ diye anılan gruplar ve Rusya’daki, takma adı ‘Fancy Bear’ olan bir grubun adı geçmişti.

Rusya yönetimi, herhangi bir ülkenin aşı araştırmalarına yönelik bilgi sızdırma veya çalma gibi eylemlere karıştıkları yönündeki iddiaları reddetmişti.

Microsoft, hackerların çoğunun başarısız olduğuna, bazılarının amaca ulaştığına dikkat çekmişti.

Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen Covid-19 aşısında mRNA teknolojisi kullanılıyor.