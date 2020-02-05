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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore’den ‘corona fırsatçısı’ önlemi: Maske stokçuluğuna iki yıla kadar hapis

Güney Kore’de maske ve el dezenfekte jellerinin stok yapılması yasaklandı. Stokçuluk yapanlara iki yıla kadar hapis veya 42 bin dolar (yaklaşık 252 bin lira) para cezası verilecek.

Fotoğraf: DHA

Ekonomi ve finans bakanlığı yetkilileri, yeni yasağın satıcıların ve üreticilerin ‘corona’ salgınından faydalanıp yüksek kar sağlamasının önüne geçmeyi amaçladığını belirtti. Maske ve el dezenfektanları konusunda alınan bu önlem nisan ayının sonuna kadar devam edecek.

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Bakanlık ‘stokçuluk limiti’ni aylık ortalama satışın 1.5 katından fazlası olarak belirledi.

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