Güney Kore’de virüsün ‘yeniden aktive olduğu’ hasta sayısı artıyor

Güney Kore’de iyileşip virüsten arınan 116 kişinin daha corona testi pozitif çıktı. Önümüzdeki günlerde aldıkları sıkı tedbirleri gevşetmeyi planlayan ülkede yeniden pozitif olan hastalar endişe yaratıyor.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer halen bu hastaların neden yeniden pozitif çıktığını araştırıyor. Ülkenin hastalık kontrol ve engelleme merkezi direktörü Jeong Eun-kyeong, bu hastalara yeniden virüs bulaşmış olmasındansa virüsün yeniden aktive olmuş olabileceğini söyledi.

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Bugün yalnızca 25 yeni vakanın bildirildiği ülkede ‘yeniden aktive olan‘ hastaların sayısıysa giderek artıyor. Bir hafta önce böyle vakalardan 51 tane bildirilmişken bugün bu sayı iki katının üstüne çıktı.

Hatalı testlerin hastaların yeniden pozitif çıkmasında rol oynuyor olabileceğini savunan uzmanların yanı sıra bu durumun virüsün kalıntılarının hastanın siteminde kalmış olmasından kaynaklandığını düşünen uzmanlar da var. Uzmanlara göre bu durumda virüs taşıyıcısına zarar vermiyor ve başklarına bulaşma riski de olmayabilir.

Ülkede toplam 10 bin 573 vaka görüldü, ölü sayısı 217.