Güney Kore’de virüs kilise ayinlerinden yayıldı

Güney Kore’de corona virüsü vakaları bir anda tırmandı. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) yetkililerince yapılan çalışmalarda virüsün kilise ayinlerinden yayıldığı tespit edildi. Uzmanlar corona virüsüne karşı ‘sosyal uzaklaşmanın’ önemli olduğunu belirtiyor.

Reuters’in haberine göre, corona vakalarının bir anda artış göstermesininin nedenini tespit etmek için çalışma başlatan yetkililer, vaka sayılarındaki artışın nedeninin insanların dar çevrede birbirleriyle kurduğu bağ olduğunu saptadı. Ayrıca bu grupta yer alan virüsü taşıyan hastanın iki farklı kilise ayinine katılarak yüzlerce insanan virüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

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Grafik: Reuters

Doktor önerisini dinlemedi, ayinlere katıldı

31’inci vakanın 9 Şubat’taki kilise ziyareti sonrasında 15 Şubat’ta yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu, doktorların corona virüsü testi yaptırması önerisini dikkate almayarak, arkadaşlarıyla kahvaltıya gittiği tespit edildi. İkinci kez farklı bir kilise ayinine katılan kişi, 17 Şubat’ta durumunun kötüleştiğini fark edince başka bir hastaneye giderek test oldu. Test sonucu, hastanın Güney Kore’nin 31’inci corona vakası olduğunu ortaya çıkardı.

Çok kısa süre sonra hastanın ayinlere katıldığı Shincheonji Kilisesi ve çevresinden binlerce insan corona şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden Shincheonji Kilisesi’ndeki iki ayine katılan 9 bin 300 kişinin listesini çıkardıklarını ve bu listedeki 1200 kişinin semptom gösterdiğini açıkladı.

Grafik: Reuters

Sağlık Bakanı Park Neung Hoo ise “Corona virüsü ülke çapında yayılma hızı göz önüne alındığında, acil olarak önleyici tedbirler alacağız. Önümüzdeki 10 gün virüsün ne kadar yayıldığını belirlemek için önemli olacak” dedi.