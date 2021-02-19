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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore’de restoran ve kafe sahipleri devlete ikinci kez dava açtı

Güney Kore’de kafe ve restoran sahibi 240 işletmeci, Covid-19 kısıtlamalarından kaynaklanan zararlarının tazmini için devlete ikinci kez dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın ülkedeki Yonhap Haber Ajansı’nın haberinden aktardığına göre salgınını önlemek için alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen 240 işletmeci, zararlarına karşılık devletten 1.08 milyon dolar tazminat talep etti.

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Dava açan işletme sahipleri, kısıtlamalarının başladığı 23 Kasım 2020’den bu yana yasaklara uyduklarını ancak altından kalkamayacakları bir borçla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

İktidardaki Demokratik Parti’den (DP) yetkililer ile bir araya gelen cumhurbaşkanı Moon Jae-in, salgın sonrasında mağdur olanlara ‘teselli parası’ vermeyi düşünebileceklerini ifade etti.

Kafe işleten 358 kişi, ocakta zararlarının telafi edilmesi için devlete dava açmıştı.

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Hastalık kontrol ve önleme merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı toplam vaka sayısı, dün kaydedilen 561 yeni vakayla 86 bin 128’e yükseldi.

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