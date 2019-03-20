Güney Kore’de gizli kamera skandalı: 1600 otel müşterisini görüntüleyip internette yayın yaptılar

Güney Kore’de, 30 oteldeki 42 odaya yerleştirilen gizli kameralarla kaydedilen görüntüleri internette para karşılığında izlenmek üzere yayınladığı tespit eden iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: CNN

CNN International’daki habere göre polisten yapılan açılamada, 10 farklı kentte bulunan otellerde konaklayan 1600’e yakın kişinin görüntülerinin 4 bin üyesi olan internet sitesinde paylaşıldığı belirtildi.

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Gizli kameraların TV dolapları, priz veya saç kurutma makinelerinin monte edildiği noktalara saklandığı vurgulanan açıklamaya göre internet sitesi Kasım 2018’den bugüne 6 bin dolar (yaklaşık 32 bin 900 lira) gelir elde etti. İnternet sitesinin bazı üyeleri görüntüleri canlı izlemek ya da tekrarını izlemek için ayda 44.94 dolar (yaklaşık 246 lira) üyelik ücreti ödedi. Bunun en pahalı üyelik paketi olduğu vurgulandı.

Gizli kamerayla çekim yapılması ve bu görüntülerin internette paylaşılması Güney Kore’de sık işlenen bir suç. 2017’de yasa dışı çekim yapan 6 bin 400 kişi polis tarafından yakalandı. Geçen yıl binlerce kadın “Benim hayatım senin porno filmin değil” sloganıyla protesto yürüyüşü düzenledi.