Güney Kore’de gece kulübünden çıkan yeni ‘corona’ dalgasında vaka sayısı 102 oldu

Covid-19 salgınıyla mücadelede başarılı örneklerden biri olan ve tedbirleri gevşetmeye başlayan Güney Kore’de gece kulübünden çıkan ‘corona‘ kümesi endişe yaratıyor.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Seul’deki eğlence hayatının merkezi Itaewon bölgesinde bir gece kulubünden patlak verdiği sonucuna varılan yeni hastalık kümesinde vaka sayısı 102 oldu.

Reklam

Yeniden açılan gece kulüplerinde hafta sonu eğlenmeye giden kişiler arasında yayılan hastalık ülkede ikinci dalga endişesi yarattı.

Itaewon bölgesinde geçen hafta telefon sinyalleri takip edilerek 10 bin 905 kişi olduğu belirlendi. Yetkililer tespit edilen numaralara mesaj atılarak test yaptırmları çağrısında bulundu. Ayrıca kredi kartları kayıtlarına bakılarak söz konusu bölgede bulunduğu belirlenen 500 kişiden de kendilerini karantinaya alması ve test yaptırması istendi.

Şimdiye kadar gece kulubü kümesiyle bağlantısı olan 7 bin 272 kişiye test yapıldı.

Reklam

Güney Koreli yetkilileler yarın yeniden eğitime devam etmeyi planladığı okullarda yeni hastalık kümesi nedeniyle açılışı erteleme kararı aldı.

Ülkede toplam 10 bin 936 vaka, 258 can kaybı var.