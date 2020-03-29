Güney Kore’de ‘corona’lıların yarıdan fazlası iyileşti

Güney Kore Sağlık Bakanlığı yeni tip corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 hastalığına yakalananların yarısından fazlasının iyileştiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Euronews’in haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) son yayımladığı açıklamada, ülkede 9 bin 583 kişinin Covid-19 olduğu, bunlardan 5 bin 33’ünün tamamen iyileştiği, 4 bin 398’inin halen hasta olduğu ve 152 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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İyileşenlerin oranı yüzde 52

Ülke genelinde iyileşme oranının yüzde 52.5, genel ölüm oranının ise yüzde 1.58 olduğu belirten Güney Kore Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Politikaları Genel Müdürü Yoon Tae-ho, “Şu anda iyileşen insan sayısı hasta sayısından daha fazla” dedi.

Corona virüsüne karşı en sıkı ve en sert tedbirleri alan ülkelerin başında gelen Güney Kore’de bugüne kadar ‘corona‘ nedeniyle 152 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 9 bin 583.