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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore’de 93 yaşındaki kadın ‘corona’yı yendi

Güney Kore’de 93 yaşındaki kadın corona virüsünü yendi. 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşen kadın, ‘ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta’ oldu.

Fotoğraf: Reuters

Yonhap Haber Ajansı’nın haberine göre yetkililer Gyeongsang kentinde yaşayan kadının sadece ‘demans’ (bunama) hastası olduğunu belirtti.

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Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), son veriler ışığında ülkede 3 bin 166 kişinin Covid-19 salgınını yendiğini duyurdu.  

KCDC, ülkedeki iyileşme oranının yüzde 35.8 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını ve oranın giderek yükseldiğini açıkladı. 

Ülkede toplam 8 bin 961 Covid-19 vakası görülürken, bugüne kadar 111 kişi yaşamını yitirdi.

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