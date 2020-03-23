Güney Kore’de 93 yaşındaki kadın ‘corona’yı yendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı tıbbi maske üreticilerinin ürünlerini piyasaya sürmeyip ‘stok yaptığını’ söylerken, buna karşı önlem alınacağını şu sözlerle anlattı: “10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var.”