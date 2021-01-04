Güney Kore tarihinde ilk: Doğum sayısından fazla kişi hayatını kaydetti

Güney Kore’de, 2020 yılında, dünyaya gelen bebeklerden daha fazla sayıda kişi hayatını kaybetti. Bunun bir ilk olduğuna dikkat çeken içişleri bakanlığı, uygulanan politikalarda, ‘kökten değişim’ sinyali verdi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl 275 bin 800 bebek doğdu. Bu 2019’a kıyasla yüzde 10 daha az doğum anlamına geliyor. Ülke, 2020’de 307 bin 764 yurttaşını kaybetti.

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Doğum oranının bu kadar düşmesi ülkede alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Genç nüfusun azalması istihdam gücüne dolayısıyla da ekonomiye olumsuz etki ediyor.

Geçen ay Devlet Başkanı Moon Jae-in, ailelelere çocuk başına destek vermeyi de içeren teşvik edici uygulamaları duyurmuştu. 2022 yılından itibaren dünyaya gelen her bebek için 2 milyon won (bugünkü kurla 13 bin 600 lira) ödenecek. Bebek bir yaşına gelene kadar ayda 300 bin won (2 bin 40 lira) destek verilmeye devam edilecek.

Kadınların büyük kısmı, ev geçindirme kaygıları nedeniyle anne olma planını ertelediğini söylüyor. Hayat pahalılığı özellikle de ev fiyatlarının yüksek olması bunda önemli rol oynuyor.

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Büyük bir aile sahibi olmak isteyen ancak bebek planını erteleyen Hyun-yu Kim’in söyledikleri kadınların kaygılarını özetliyor: “Çoğu kişi bana önce kariyerime odaklanmam gerektiğini söylüyor. Çocuk sahibi olmak için bir eve ihtiyaç var ve bugünkü koşullarda bu imkansız görünüyor. Her şey pahalı. Dolayısıla çocuk büyütmek de öyle. Hükümetin vereceği destek de yeterli olmaz.”