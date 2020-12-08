Güney Kore, nüfusun yüzde 88’ine yetecek aşıyı satın aldı

Güney Kore, dört aşı şirketi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşı projesinden 44 milyon kişiye yetecek şekilde aşı satın aldı. Bu da nüfusun yüzde 88’ine denk geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı; AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson şirketine bağlı Janssen ve Moderna şirketleriyle 34 milyon kişiye yetecek, toplamda 64 milyon doz aşı için anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Ayrıca, DSÖ’nün üç şirket tarafından desteklenen aşı projesi COVAX’tan da 10 milyon kişi için aşı temin edileceği kaydedildi. Böylece, 51 milyon nüfusu bulunan ülke, toplamda 44 milyon kişiye yetecek kadar aşı temin etmiş olacak.

Janssen şirketinin aşısı bir, diğerlerininki iki doz halinde uygulanıyor. Buna göre, AstraZeneca, Pfizer ve Moderna’dan 20’şer, Janssen’den ise 4 milyon doz aşı satın alınmış oldu.

Şubatta teslim

Bakanlık, AstraZeneca şirketiyle halihazırda anlaşma imzalandığını, diğerleriyle bu ayın sonunda imzalanacağını kaydetti. Sözleşmelerin toplam bedeli 1.2 milyar dolar.

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Satın alınan aşıların, şubat ayında ülkeye ulaşacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Park Neunghoo, aşılardaki gelişmelerin henüz tamamlanmadığını, güvenlik ve etkinlikleri konusunda endişelerin bulunduğunu belirterek, aşı takvimine gelişmelere göre karar verileceğini söyledi.

Şimdiye kadar dokuz farklı aşı üreticisi, büyük çoğunluğu henüz üretilmemiş 8 milyar doz aşıyı ülkelere sattı. Türkiye, yalnızca Çin’in aşısından 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı satın aldı. Bu da nüfusun yüzde 30’una denk geliyor. Diğer şirketlerle görüşme sürüyor.