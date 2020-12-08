Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore, nüfusun yüzde 88’ine yetecek aşıyı satın aldı

Güney Kore, dört aşı şirketi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşı projesinden 44 milyon kişiye yetecek şekilde aşı satın aldı. Bu da nüfusun yüzde 88’ine denk geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı; AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson şirketine bağlı Janssen ve Moderna şirketleriyle 34 milyon kişiye yetecek, toplamda 64 milyon doz aşı için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Reklam

Ayrıca, DSÖ’nün üç şirket tarafından desteklenen aşı projesi COVAX’tan da 10 milyon kişi için aşı temin edileceği kaydedildi. Böylece, 51 milyon nüfusu bulunan ülke, toplamda 44 milyon kişiye yetecek kadar aşı temin etmiş olacak.

Janssen şirketinin aşısı bir, diğerlerininki iki doz halinde uygulanıyor. Buna göre, AstraZeneca, Pfizer ve Moderna’dan 20’şer, Janssen’den ise 4 milyon doz aşı satın alınmış oldu.

Şubatta teslim

Bakanlık, AstraZeneca şirketiyle halihazırda anlaşma imzalandığını, diğerleriyle bu ayın sonunda imzalanacağını kaydetti. Sözleşmelerin toplam bedeli 1.2 milyar dolar.

Reklam

Satın alınan aşıların, şubat ayında ülkeye ulaşacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Park Neunghoo, aşılardaki gelişmelerin henüz tamamlanmadığını, güvenlik ve etkinlikleri konusunda endişelerin bulunduğunu belirterek, aşı takvimine gelişmelere göre karar verileceğini söyledi.

Şimdiye kadar dokuz farklı aşı üreticisi, büyük çoğunluğu henüz üretilmemiş 8 milyar doz aşıyı ülkelere sattı. Türkiye, yalnızca Çin’in aşısından 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı satın aldı. Bu da nüfusun yüzde 30’una denk geliyor. Diğer şirketlerle görüşme sürüyor.

8 milyar doz aşı çoktan satılmış: Hangi ülke ne kadar aldı?

Zengin ülkeler aşıları kaptı bile

Sağlık bakanı duyurdu: Dört aşamalı aşı planı

38 milyon nüfuslu Polonya, 45 milyon doz aşı satın aldı

Türkiye’de aralık ayında risk grubuna Covid-19 aşısı

Covid-19 aşısı ücretsiz yapılacak: Çin’le 50 milyon doz için sözleşme imzalandı

SON HABERLER

Oktay bütçe teklifini övdü: Geliri ikiye katlanan insanımızın bütçesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında CHP’ye çıkışarak şöyle konuştu: “Bu bütçeye ‘faiz bütçesi’, ‘haramzadelerin bütçesi’ diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.”