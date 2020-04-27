Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve iyi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçirdiği ameliyattan sonra durumunun ağır olduğuna ilişkin spekülasyonlara Güney Kore tarafından “Kim Jong-un hayatta ve iyi” yanıtı geldi.

Fotoğraf: Reuters

Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar Kuzey Kore’nin kurucusu ve büyükbabası Kim Il-sung’un 15 Nisan’daki doğum günü anmasına katılmamasıyla başlamıştı.

Reklam

Kim Jong-un’un sessizliğine dair ABD Başkanı Donald Trump da “Umarım (Kim Jong-un’un) durumu iyidir” diyerek, basındaki haberlerin henüz doğrulanmadığını söylemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, dün CNN’deki röportajında şu ifadeleri kullandı: “Hükümetimizin duruşu değişmedi. Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan’dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi.”

Reuters ise Çin hükümetinin, Kim Jong-un ülkeye geçen hafta sağlık uzmanları gönderdiğini iddia etmişti.