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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore, K-Pop grubu BTS’nin askerlik hizmetini ertelemesine izin veren yasayı kabul etti

Güney Kore, BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

Askerlik Hizmeti Yasası’nda yapılan değişiklik, ülkenin ‘kültürel statüsünü iyileştiren ve ekonomiyi canlandıran’ K-pop yıldızlarına belirli ayrıcalıklar sağlamak için tasarlandı.

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Güney Kore’de, 18-28 yaşları arasındaki tüm sağlıklı erkekler, ülkeyi Kuzey Kore’ye karşı koruma çabalarının bir parçası olarak orduda iki yıl hizmet etmek zorunda.

Öğrenciler askerlik hizmetini 28 yaşına kadar erteleyebiliyor; Olimpiyat madalyası bulunanlar veya Asya Oyunları’nda altın madalya kazanan sporcular, yüksek profilli klasik müzik sanatçıları muaf tutuluyor.

BTS’in en yaşlı üyesi 27 yaşındaki Jin, yedi üyeli erkek pop grubu ‘K-pop tarihini yeniden yazarken’ askere gitmek üzereydi fakat yeni yasa sayesinde üç yıl daha zorunlu hizmetini erteleyebilecek.

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BTS, 2013 yılında piyasaya girdiğinden bu yana, gençlere hitap eden şarkı sözleri ve sosyal kampanyaların yanı sıra akılda kalıcı, iyimser müziklerle ‘küresel K-pop çılgınlığını’ tetikledi.

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