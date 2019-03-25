Güney Kore, Japon şirketi Mitsubishi’nin mal varlığına el koydu

Güney Kore yargısı, Japonya’nın Kore Yarımadası’ndaki sömürge yönetimi döneminde ‘zorla işçi çalıştırdığı‘ suçlamasıyla talep ettiği tazminatı ödemeye yanaşmayan Mitsubishi’nin ülkedeki varlığına el konulmasına onay verdi.
Sputnik’in Japon Kyodo haber ajansına dayandırdığı habere göre mahkeme yaklaşık 800 milyon wonun (yaklaşık 4 milyon lira) müsadere ve haciz yoluyla tahsil edilmesi talebini onayladı.
Japonya, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştiği 1965 yılında varılan ve savaş tazminatı kapsamındaki hibe, bağış ve kredileri içeren anlaşma uyarınca üstüne düşen tazminatları ödediğini savunuyor.
Güney Kore ise haksızlığa uğrayanların yargının önünde hak aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağı görüşünde.
Mitsubishi, Nippon Çelik ve Sumitomo Metal Şirketi’nin ardından bu kararla karşılaşan ikinci Japon şirketi.