Güney Kore: İyileştikten sonra yeniden ‘pozitif’ olan kişiler hastalığı bulaştırmıyor

Güney Koreli yetkililer iyileştikten sonra testleri yeniden pozitif çıkan Covid-19 hastalarının bulaştırıcı olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin Hastalık Kontrol Merkezi, taburcu olan Covid-19 hastalarının yeniden pozitif çıkmaları ihtimaline karşılık iyileştikten sonra iki hafta karantinada kalmalarının gerekip gerekmediğini ortaya çıkarmak için araştırma yaptı.

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İyileştikten sonra ikinci kez pozitif çıkan 285 hastanın yakın temasta olduğu 790 kişiye ‘corona’ testi yapıldı. Hiçbirinde virüse rastlanmadı.

Bu gelişme üzerine iyileşen hastaların hastane sonrası iki hafta daha kendilerini karantinaya almaları tavsiyesi Covid-19 rehberinden çıkarıldı.

Merkezin direktörü Jung Eun-kyeong uzmanların hala neden bazı hastaların testlerinin ikinci kez pozitif çıktığına dair kesin bir yanıtı olmadığını belirtti. Ancak en olası nedenin PCR testlerinin ölü virüsten kalan parçaları tespit ettiği ihtimali olduğunu söyledi.

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Güney Kore’de nisan ayında iyileştikten sonra testleri yeniden pozitif çıkan hastalar olduğu ortaya çıkmış, bu tür hastaların sayısının artması salgının seyri açısından endişe yaratmıştı.

Tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarını da etkileyebilecek bu gelişme üzerine Güney Koreli yetkililer bu vakaları detaylı araştırmaya başlamıştı.