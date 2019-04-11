Güney Kore de kürtaj yasağını kaldırıyor

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, kürtaj yasağının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını kararlaştırdı.

Fotoğraf: Reuters

Kürtaj hakkını savunan aktivistler tarafından ‘tarihi’ olarak nitelendirilen kararı alan mahkeme konuyla ilgili yasanın 2020 sonuna kadar revize edilmesini istedi.

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1953’te çıkarılan yasa, tecavüz ve sağlık sorunları nedeniyle gereken durumlar dışında kürtajı yasaklıyor; yapan doktora da yaptırana da para ve hapis cezası öngörüyordu.

Gelişmiş ülkeler arasında kürtajı yasaklayan az sayıda ülkeden biri olan Güney Kore’de, mahkemenin yasağı kaldırdığına ilişkin karar açıklanmadan önce yapılan ankete katılanların yüzde 58’i yasağın kalkmasından yana olduğunu ifade etti.

Karar, kadın hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılanırken muhafazakar çevreler duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

