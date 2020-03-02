Güney Kore, ‘corona’ nedeniyle okulların açılışını iki hafta erteledi

Güney Kore, yeni tip corona virüsünün (Covid-19) yol açtığı salgın nedeniyle ülkedeki tüm okulların ikinci eğitim dönemi başlama tarihini iki hafta erteleyerek 23 Mart’a çekti.

Fotoğraf: Reuters

Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae, “Corona virüsü salgınının yavaşlaması için iki hafta çok önemli” dedi.

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Yoo Eun-hae, öğrencilere internet üzerinden dersler ve dijital ders kitapları vererek onların eğitimden mahrum kalmamalarını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Diğer yandan, THY corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle Güney Kore, İtalya ve Irak seferlerini 10 Mart’a kadar iptal ettiğini duyurmuştu.