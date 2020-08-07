Güney Kore araştırması: Belirtisiz vakalar belirti gösterenler kadar virüs taşıyor

Güney Kore’deki bir araştırma belirti göstermeyen Covid-19 vakalarının, gösterenler kadar virüs taşıdığını ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Unsplash

Güney Kore mart ayından bu yana yaygın ‘corona‘ testi uygulaması sayesinde belirti götermeyen hastaları da tespit ve izole edebilmişti.

Reklam

Araştırma için ‘corona‘ testi pozitif çıkan kişiler tedavi merkezinde gözlem altına alındı. Böylece bilim insanları bu vakalara belirli aralıklarla yapılan testlerle burun ve boğazlarından alınan örneklerde ne kadar virüs olduğunu tespit edebildi.

Pozitif olduğu süre boyunca ya da örnek alındığı sırada herhangi bir belirti göstermeyen 1886 test sonucuna göre, bu kişilerin burun ve boğazlarında belirti gösterenlerle aynı oranda virüs olduğu tespit edildi.

Araştırma ayrıca belirtisiz hastaların virüsü taşıma sürelerinin de önemli ölçüde uzun olduğunu gösterdi. Bu vakaların, belirti geliştiren hastalara kıyasla az bir farkla virüsü daha hızlı vücutlarından atabildiği görüldü.

Reklam

Ancak araştırmacılar bu tür vakaların virüsün yayılmasında ne kadar etkili olduğuna dair net bir sonuca varamadı. Teoride burun ve boğazda aynı miktarda virüs taşıyor olmak aynı miktarda bulaşıcı olacağı anlamına geliyor. Ancak öksürük belirtisi olmayan hastaların etrafına daha az virüs taşıyan damlacık saçma ihtimalinin de altı çiziliyor.

Çoğu ülke belirti gösteren kişilere test tapma yaklaşımını benimsediğinden belirtisiz vakalara dair veriler kısıtlı. Araştırma bu anlamda da önem taşıyor.