Güney Asya’da savaş çanları: Pakistan, Hint uçağını düşürdü

Pakistan ordusu, iki Hindistan savaş uçağını vurup birini düşürdüğünü açıkladı. İki ülke ordusu teyakkuza geçerken gerilim had safhaya ulaştı.

Anlaşmazlığın geçmişi

Hindistan ordusu sınır devriyelerini artırdı. Fotoğraf: Reuters

Son günlerde iki ülke arasında sıcak temasa varan gerilim uçak düşürülmesiyle savaş endişesinin zirveye çıkmasına neden oldu. Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle iki ülke ordusu 70 yıldır sınırda elleri tetikte bekliyor. Zaman zaman da askerler arasında küçük çaplı çatışmalar görülüyor.

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Son gerilim, 14 Şubat’ta Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 41 kişinin ölmesi sonrasında çıktı. Saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutan Hindistan’da gösteriler başlarken Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Pakistan’daki ‘terör kampları’na hava operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu.

Asıl bela: Nükleer kapasiteleri var

Hint uçağının düşürülmesi, Pakistan sözcülerinin karşılık verileceği yönündeki açıklamalarından sonra geldi.

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Hint basını da Pakistan savaş uçaklarının Keşmir’de Nowshera bölgesine girdiğini ve Hindistan hava kuvvetlerine ait bir MiG jetini düştüğünü duyurdu.

Hava sahasını sivil uçuşlara kapattılar

Olayın ardından iki ülke çok sayıda kentte sivil havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu. Böyle bir önlem hava çatışması olasılığı belirdiği zaman uygulanıyor.

İki ülkenin de kendi geliştirdiği nükleer silah kapasitelerinin bulunması olası bir savaşla ilgili endişeleri daha da artırıyor.



