Güney Afrikalı yönetici, Everest’e tırmanan ilk siyah Afrikalı kadın oldu

Güney Afrikalı Saray Khumalo, dünyanın en yüksek doruğu olan Everest’e tırmanarak bu işi başaran ilk siyah Afrikalı kadın oldu.

Fotoğraf: www.africanews.com

Khumalo, 8 bin 848 metrelik dağın tepesine bu sabah ulaştı. Ülkesindeki bir şirkette yönetici olan Khumalo’nun tırmanışı 27 gün sürdü.

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Khumalo’nun dağın doruğuna dördüncü denemesinde ulaşmayı başardığı; 2014, 2015 ve 2017’de üç deneme yaptığı belirtildi.

Tarihe geçen Khumalo’ya sosyal medya üzerinden dünyanın dört bir yanından tebrik mesajı yağdı. Güney Afrika Hükümeti de Twitter hesabından, “Saray Khumalo Everest’in doruğuna ulaşan ilk siyah Afrikalı kadın oldu; tebrik ediyoruz” mesajını paylaştı.

Khumalo Everest’e tırmanmadan önce şu mesajı paylaşmıştı: “Nefes aldıkça daha yükseğe çıkmak istiyorum. Çocuklarım ve diğer insanlar için öncü olmak istiyorum. Herkes bizim gibi sıradan insanların da bu yüksekliklere tırmanabileceğinin farkına varsın istiyorum.”

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