Güney Afrika’da sel ve toprak kayması 60 can aldı

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonucunda en az 60 kişi öldü. En ağır darbeyi bölgedeki Durban kenti aldı.

Fotoğraf: Reuters

Ölenler arasında altı aylık bir bebeğin de olduğunu belirten yetkililer, kayıplar olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

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Bölgeyi ziyaret eden Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bini aşkın kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, farklı yerlere yerleştirildiklerini açıkladı.

Sel ve toprak kayması nedeniyle evlerin dışında çok sayıda iş yeri ve en az iki üniversite binasının zarar gördüğü belirtildi.

Meteoroloji, güney ve doğu bölgeleri birkaç gündür aşırı yağış etkisi altında olan Güney Afrika’da önümüzdeki günler için de yağmur ve şiddetli rüzgar beklendiği konusunda uyarı yaptı. Risk altındaki bölgelerde yaşayanların evlerini terk etmesi istendi.