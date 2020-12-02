Güney Afrika’da piyangodan 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaraları çıktı, ortalık karıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ulusal piyangoyu kazanan numaraların sırasıyla 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizilişinde çıkması dolandırıcılık suçlamasına yol açtı.

Fotoğraf: Pixabay

Organizatörler, 20 kişinin kazanan bileti satın aldığını ve her birinin 5,7 milyon rand (2.9 milyon TL) kazandığını aktardı.

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Diğer 79 bilet sahibinin, sıralamayı beşten dokuza kadar tahmin ettiği, ancak son sayıyı kaçırdığı için 6.283 (3280 TL) rand kazandığı bildirildi.

Yetkili piyango operatörü, “Bu akşamki PowerBall çekilişini kazanan 20 kişiyi tebrik ediyoruz” diye tweet attı ve ekledi: “Bu rakamlar beklenmedik olabilir, ancak birçok kişinin bu dizileri oynamayı tercih ettiğini görüyoruz”

Bileti alan bazı insanlar, piyango sonucuyla ilgili soruşturma çağrısında bulundu. Bunun üzerine, yarışmanın düzenleyicisi Güney Afrika Ulusal Piyangolar Komisyonu (NLC), ‘eşi görülmemiş’ olarak adlandırdığı çekilişi inceleyeceğini söyledi.