Güney Afrika’da Paskalya ayininde facia: Kilise duvarı çöktü, 13 kişi öldü

Güney Afrika’nın sahil bölgelerinden KwaZulu-Natal’daki bir kilisenin Paskalya Yortusu nedeniyle düzenlenen ayin sırasında duvarı çöktü. En az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Fotoğraf: BBC

Kiliseye giden ilk yardım ekipleri, 29 yaralının hastaneye kaldırıldığını, bazılarının ayakta tedavi edildiğini söyledi. Polisten yapılan açıklamada kilisenin duvarının son günlerdeki aşırı yağış nedeniyle çökmüş olabileceği belirtildi.

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Kilisede hafta sonu boyunca sürecek Paskalya ayinlerinin ilkinde yaşanan trajedide ölenler için kilisenin yanına kurulacak bir çadırda anma töreni düzenleneceği açıklandı.