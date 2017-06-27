Güney Afrika’da mahkumlara ‘striptizli eğlence’ye soruşturma

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bir cezaevindeki mahkumlara resmi bir etkinlik kapsamında ‘striptizli eğlence’ düzenlendi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, kadınların üzerinde turuncu hapishane elbisesi bulunan bir mahkumla dans ettiği görülüyor.

Ceza İnfaz Servisleri Bölümü pazartesi günü yaptığı açıklamada fotoğrafların doğru olduğunu teyit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıkladı.

Bölüm Müdür Vekili James Smalberger, “Cumartesiden bu yana sosyal medyada dolanan görüntülere asla müsamaha edemeyiz” dedi.

Olayla ilgili olarak 13 ceza infaz memurunun da görevden alındığı açıklandı.

Fotoğrafların çekildiği etkinlik, mahkumların rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla geliştirilen ‘Gençlik Ayı’ programı kapsamında 21 Haziran tarihinde düzenlendi. Ancak, bu etkinliğe ‘kendi tercih ettikleri kıyafetlerle’ gelen kadınların yetkililer için de sürpriz olduğu belirtildi.